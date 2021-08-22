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'ABD Donanması'nın önünde hayati önemde dört büyük sorun var'

Yeni ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos del Toro, denizcilere, sivil personele ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD Donanması'nın önünde hayati önemde dört büyük sorun bulunduğunu, bunların Çin tehdidi, iklim, kültür ve Kovid-19 olduğunu belirtti.

1 Saat Önce
2021-08-22 06:28:17
'ABD Donanması'nın önünde hayati önemde dört büyük sorun var'

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos del Toro, ABD Donanmasının önünde hayati önemde dört büyük sorun olduğunu söyledi.

Yeni ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos del Toro, denizcilere, sivil personele ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD Donanmasının önünde hayati önemde dört büyük sorun bulunduğunu, bunların Çin tehdidi, iklim, kültür ve Kovid-19 olduğunu belirtti.

ABD için yabancı ülkeler arasında en büyük tehdidin Çin olduğuna vurgu yapan Del Toro, “Pekin askeri gücümüzü zayıflatmayı hedefliyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Del Toro, ABD Donanmasının önünde kültürel çeşitlilik gibi önemli bir sorun bulunduğunu belirterek, “Denizciye, hangi ırk, din, etnisite ve renkte olursa olsun eşit derecede saygılı davranılması gerekiyor” diye konuştu.

Deniz Kuvvetlerinin iklim gündemini de ele alması gerektiğine vurgu yapan Del Toro, kazanımları korurken, doğaya verilen zararın en aza indirilmesi talebinde bulundu.
Del Toro ayrıca, askerlere aşı olmaları çağrısı yaparak, aşılanmamanın muharebe kabiliyetini zayıflatacağını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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