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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye, NATO müttefiki gibi davranmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Türkiye’nin birçok bakımdan bir NATO müttefikinin davranması gerektiği şekilde davranmadığını' söyledi.

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09.06.2021 22:13:08
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye, NATO müttefiki gibi davranmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, oturumda komisyonun başkanı Demokrat Senatör Robert Menendez,  Blinken'a Türkiye'yle ilgili eleştirilerini dile getirdiği bir soru yöneltti. Soruyu yanıtlayan Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE, NATO MÜTTEFİKİNİN DAVRANMASI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE DAVRANMIYOR"

"Şundan kesinlikle eminim ki Başkan Biden gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde bu konular gündemin en üst sırasında yer alacak. Az önce sıraladığınız konular dahil Türkiye'yle aramızdaki ayrılıklar sır değil. Birçok bakımdan Türkiye bir NATO müttefikinin davranması gerektiği şekilde davranmıyor. Sadece Rusya'dan S-400 alımı değil, bunun de ötesinde, Doğu Akdeniz'da atılan adımlar derinden rahatsız edici"

Blinken, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bazı girişimlerinden geri adım atmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Ankara'nın Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi olarak gördüğü sulardan gemilerini çekmesi ve sondaj faaliyetlerine son vermesini olumlu bulduklarını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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