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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya akılsızca davranırsa tedbir alacağız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD-Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

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Google News - Timeturk
06.06.2021 22:27:34
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya akılsızca davranırsa tedbir alacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın 'saldırgan' olarak tanımlayacakları tüm eylemlerine karşılık vereceklerini dile getirdi.

Antony Blinken, Axios'a açıklamasında, “Moskova'nın bize ve müttefiklerimize karşı akılsızca davranması durumunda tedbirler alacağımızı açıkça ortaya koyduk” ifadesini kullandı.

ABD'li bakan, Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler istediklerini de sözlerine ekledi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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