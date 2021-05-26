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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistin ile İsrail halkı güvenli bir yaşamı hak ediyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerini belirtti.

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26.05.2021 21:18:27
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistin ile İsrail halkı güvenli bir yaşamı hak ediyor

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'nde basına açıklamada bulundu.

Mısır'ın, Gazze'de savaşın son bulmasına katkıda bulunan 'gerçek ve etkili' bir ortak olduğunu kaydeden Blinken, Mısır'la ortak çalışmalarının olumlu neticeler getirdiğini belirtti.

Blinken, Filistin ile İsrail halkının güvenli ve istikrarlı bir yaşamı hak ettiklerine inandıklarını ifade ederek, "Bunun için beraber ortak çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Mısır'da Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği resmi temasların ardından Blinken, çıktığı Orta Doğu turunun son durağı olan Amman'a gitti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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