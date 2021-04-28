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ABD devriye gemisinden İran tarafına ateş açıldı

ABD ile İran arasında dolaylı diplomasi ile askeri gerginlik eş zamanlı yürüyor. ABD devriye gemileri, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 deniz aracının fazla yaklaşması üzerine uyarı ateşi açtı.

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28.04.2021 03:49:05
ABD devriye gemisinden İran tarafına ateş açıldı

ABD Deniz Kuvvetleri'nden Reuters haber ajansına yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait 3 deniz aracı Körfez'de ABD devriye gemilerine yaklaştı.

Açıklamada, İran deniz araçlarının telsiz ve hoparlörle uyarıldığı ancak yönlerini değiştirmedikleri belirtildi.

Basra Körfezi'nde gergin diplomasi

Bunun üzerine Firebolt devriye gemisinden uyarı ateşi açıldığı ve İran ordusu deniz araçlarının güvenli mesafeye çekildikleri belirlendi.

Olayın Basra Körfezi'nin kuzeyinde uluslararası sularda yaşandığı açıklandı.

ABD ile İran deniz kuvvetlerine ait gemiler arasında benzer olaylar son yıllarda sıkça yaşanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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