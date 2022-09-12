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ABD destek verdi! F-16 savaş uçaklarını teslim aldılar

ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi. F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın 'Viper' seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor.

1 Gün Önce
2022-09-12 22:56:42
ABD destek verdi! F-16 savaş uçaklarını teslim aldılar

Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii tesislerinde resmi törenle yapıldı.

Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssüne gitmesi planlanıyor.

YIL SONUNA KADAR 6 ADET F-16 MODERNİZASYONU

Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.

F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor. .

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