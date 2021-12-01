DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi
İngiltere'de yüz tanıma yazılım firmasına ağır para cezası
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde Rusya'ya uyarılar yinelendi
Borsa günü yükselişle tamamladı
'Dünyanın en zengin toplumu'!.. İngiltere/Galler'de 688 evsiz öldü
ABD’den Yunanistan'a yeni askeri yatırım ve silahlandırma!
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 780 bini geçti
Fransızlar faturalarını ödemek için borç alıyor
Blinken: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız
Burak Elmas’tan ‘TFF’ çıkışı: Nihat Özdemir'in altını oyuyorlar
Metin Gürcan'ın 'casusluk' davası ve Babacan’ın ‘Pandora Kutusu’
Daha önce mor patates gördünüz mü?
İsveç'te 6 bin kişi çip taktırdı
Restoranlarda bu püf noktalar kullanılıyor!
Ünlü markadan Aksaray'a yeni fabrika; 5 bin kişi istihdam edilecek

TIMETURK / DÜNYA / ABD’den Yunanistan'a yeni askeri yatırım ve silahlandırma!

ABD’den Yunanistan'a yeni askeri yatırım ve silahlandırma!

ABD'nin, Yunanistan'ın Larissa Üssü'ne 33,5 milyon dolarlık yatırımda bulunacağı bildirildi.

1 Saat Önce
2021-12-01 18:06:45
ABD’den Yunanistan'a yeni askeri yatırım ve silahlandırma!

Kathimerini gazetesinin haberinde, ABD'nin ekimde Yunanistan ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın (MDCA) ardından, Larissa Hava Üssü'ne iki hangar ve bir destek binası inşası için 33,5 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Haberde, üssün ABD'nin Avrupa'daki havacılık birimleri (USAFE) tarafından sabit bir bağlantı noktası olarak kullanılacağı, ABD'den Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin yeni tekliflerin de beklendiği kaydedildi. Türk Telekom Reklamı

Dedeağaç Limanı

Atina'nın ABD'den F-35 savaş uçağı alımının, ancak sürecin başlatılmasını müteakiben 5 yıl içinde olabileceği vurgulanan haberde, Yunan Hava Kuvvetlerinin bu süreci gerekli altyapı çalışmalarını ve personel eğitimini tamamlamak için kullanabileceği ifade edildi.

Haberde, Dedeağaç Limanı aracılığı ile bu hafta Yunanistan'a ABD'ye ait 73 helikopter ve 995 adet ekipman geleceği, böylelikle limana ulaşmış toplam ekipman sayısının 2 bini bulacağı kaydedildi.

ABD Silahlı Kuvvetlerinin, sadece "Defender 21" isimli tatbikat için bile Dedeağaç Limanı'na 300 bin dolarlık yatırımda bulunduğu ifade edilirken, Volos yakınlarındaki Stefanovikio Üssü'ne bu yıl 15 "Apachi" ve 9 "Black Hawk" tipi helikopterle ABD Hava Kuvvetlerine ait 400 personelin ulaşacağı belirtildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş