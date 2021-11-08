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ABD'den Yunanistan'a tarihin en büyük yığınağı
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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Yunanistan'a tarihin en büyük yığınağı

ABD'den Yunanistan'a tarihin en büyük yığınağı

Yunanistan ile 5 yıllık savunma anlaşması imzalayan ABD ordusu, Batı Trakya’daki Dedeağaç Limanı’na bin askeri araç ile 120 yeni saldırı helikopteri indirmeye hazırlanıyor.

2 Saat Önce
2021-11-08 16:20:53
ABD'den Yunanistan'a tarihin en büyük yığınağı

Yunanistan ile 5 yıllık savunma anlaşması imzalayan ABD ordusunun bu ayın ortalarında Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) Limanı'na bin askeri araç ile 120 yeni saldırı helikopteri indireceği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, geçen ay Yunanistan ile yaptığı 5 yıllık savunma anlaşmasının ardından ABD, Batı Trakya bölgesindeki askeri varlığını arttırma çalışmalarına hız verdi. ABD'nin bu ayın ortalarında Dedeağaç Limanı'na 120 saldırı helikopteri ile 1000 yeni askeri aracı nakliyeyisin yapacağı açıklandı.

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Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarında yer alan haberlere göre, ABD ordusunun yeni askeri araç ve 3 bine yakın personelini, ABD'nin Yunanistan'ın Atina Büyükelçisi Jeffrey Pyatt ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros tarafından karşılanacağı belirtildi.

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Tarihin en büyük yığınağı başlıyor, boğazlar devre dışı Dedeağaç Limanı'nda incelemelerde bulunan ve ABD üssünü ziyaret eden ABD Büyükelçisi Pyatt yaptığı açıklamada, Yunanistan ile ABD arasındaki anlaşmanın ardından tarihin en büyük askeri teçhizatın Dedeağaç Limanı ve üs bölgesine yapılacağını belirtti.

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Kasım ayının ortalarında büyük bir askeri birliğin ve araçların limana yerleştirileceğini söyleyen Pyatt, “Burada inen askeri araç ve personelin bir bölümü Batı Trakya'da kalırken bir bölümü tren ve TIR'larla Bulgaristan ile Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine sevk edilecek. Bulgaristan ve Romanya'nın Dedeağaç arasındaki demiryolu bağlantısı olması nedeniyle artık boğazlar devre dışı bırakılmıştır. Buraya gelen daha önceki askeri teçhizatın bir bölümü yine Avrupa'daki ülkelere nakletmiştik. Savunma anlaşmasının kuralları gereği Yunanistan ile askeri alandaki işbirliğimizi hızla geliştiriyoruz” dedi.

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Yaklaşık bir ay önce ABD ordusunda 312 askerin görev yaptığı 600 ton yük taşıma kapasitesi bulunan ünlü katamaran nakliye deniz aracı USNS Yuma, Dedeağaç Limanı'na onlarca helikopter, tank ve zırhlı araç indirmişti. Buradaki araçların bir bölümü karayolu ve demiryolu ile Bulgaristan, Romanya, Kosova ve Macaristan'a nakledilmişti.

Kaynak: sozcu.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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