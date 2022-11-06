ABD’den Yunanistan’a ‘kara şahin’ sevkiyat: Black Hawk’lar Atina’ya geliyor

ABD, 50 civarında UH-60 tipi Black Hawk helikopteri Yunanistan’a hibe etmeye hazırlanıyor. Halen 30 Black Hawk’ın Türkiye’nin yanı başındaki Dedeağaç’ta tutulduğu biliniyor.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

ABD, ‘kara şahin' olarak bilinen 50 civarında UH-60 Black Hawk helikopteri Yunanistan'a hibe etmeye hazırlanıyor.

Yunan medyasında yayımlanan haberlere göre ABD'deki bir kaynağa göre, “Yunanistan çok iyi durumda olan 50 civaırnda UH-60 Black Hawk helikopteri Yunanistan'a hibe etmeye hazırlanıyor.

ABD'NİN “İHTİYAÇ FAZLASI” YUNANİSTAN'A

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan Kara Kuvvetleri Havacılık biriminde bulunan UH-1 tipi helikopterlerin değiştirilmesi nedeniyle Yunan ordusuna 40-50 adet UH-60A tipi helikopterleri “İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemeleri (EDA) programı kapsamında hibe etmeye hazırlanıyor. ABD'deki kaynaklar, UH-60A tipi helikopterlerin çok iyi durumda olduğunu ve oldukça uzun bir süre Yunanistan ordusuna hizmet verebileceğini söylüyorlar.

Yunan basınında konuya ilişkin yer alan haberlere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, eski UH-1'lerin yerini alacak UH-60 helikopterlerinin alınması için bir teklifin hazırlandığını belirttiği ileri sürülüyor.

30 BLACK HAWK DEDEAĞAÇ'TA

Yunanistan, halen 30 Black Hawk'ı Türkiye'nin yanıbaşındaki Dedeağaç'ta tutuyor.

Yunanistan yönetimi 30 ABD helikopterini tuttuğu Dedeağaç'ın merkez üs olarak kullanılacağını açıkladı. Ocak 2021'den beri Yunanistan 30 adet “Black Hawk” tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı merkez üs olarak kullanacağı bildirildi. .