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ABD'den Yunanistan'a askeri sevkiyat

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD'den Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD-Yunanistan savunma işbirliği anlaşması geçen ay güncellenirken, Washington, bu kapsamda Dedeağaç kentine askeri sevkiyatın en büyüğünü yapmaya hazırlanıyor.

2 Saat Önce
2021-11-09 13:48:32
ABD'den Yunanistan'a askeri sevkiyat

Konu Yunan basını tarafından da yakından takip ediliyor.

"DEDEAĞAÇ BÖLGENİN GÖZLEMEVİNE DÖNÜŞÜYOR"

Yunan Protothema gazetesi "Dedeağaç: Balkanlar'a en büyük Amerikan çıkarması" manşetiyle gelişmeyi duyurdu.

Haberde, "Dedeağaç bölgenin gözlemevine dönüşüyor." ifadesi dikkati çekti.

Sevkiyatın, ABD'nin Balkanlar ve Karadeniz'deki askeri varlığının güçlendirilmesi için yapıldığı vurgulandı. Ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleşecek sevkiyatın detaylarına da yer verildi.

Habere göre, 120'den fazla helikopter ve bin askeri araç aşamalı olarak Dedeağaç'a sevk edilecek.

Bu araçların daha sonra, Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceği aktarıldı.

RUSYA TEPKİLİ

Moskova ise Washington'ın bölgedeki girişimlerine tepkili.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Romanya ve Bulgaristan'da deniz üsleri kurmak istediğini belirterek, “Bu, Rusya ve NATO arasındaki temel yasanın çiğnenmesi anlamına geliyor.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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