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TIMETURK / DÜNYA / ABD’den yeni Bulgar Cumhurbaşkanı Radev’in ‘Kırım' açıklamasına tepki

ABD’den yeni Bulgar Cumhurbaşkanı Radev’in ‘Kırım' açıklamasına tepki

ABD, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in Kırım’la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. ABD’nin Sofya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Radev'in Kırım’ı 'Rus toprağı' olarak nitelendirmesinden kaygı duyulduğu ifade edildi.

3 Saat Önce
2021-11-22 15:35:54
ABD’den yeni Bulgar Cumhurbaşkanı Radev’in ‘Kırım' açıklamasına tepki

AB üyesi Bulgaristan'da Pazar günü yapılan seçimleri kazanan ve ikinci dönem görevine başlayan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Radev, Kırım'ın Rus toprağı olduğunu savundu. Seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmasında Radev, AB'yi de Rusya'yla diyalogu düzeltmeye çağırmıştı. Radev, Bulgaristan'ın NATO müttefiki ülkelerle bağlarını güçlü tutmaya devam edeceğini söylerken Rusya'ya da sıcak mesajlar verdi.


ABD'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada “ABD, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ve NATO, Rusya'nın ilhak girişime ve süren işgaline karşı net bir biçimde tavrını ortaya koymaktadır ki Kırım, Ukrayna toprağıdır” ifadelerine yer verildi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Ukrayna'da da sert eleştirilere ve protestolara neden oldu. Bulgaristan'da Radev'e muhalif isimler de açıklamaları eleştirdi.

Radev'in yakın çevresi Kırım'ın ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğu açıklamasını yaparak tepkileri azaltmaya çalıştı. Bulgaristan, Rusya'nın en yakın müttefiki ülkelerden biri olarak biliniyor ve iki ülke arasındaki sıcak ilişkiler komünizm döneminden sonra da sürüyor.

Kaynak: VOA Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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