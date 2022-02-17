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ABD’den yeni bir iddia: Rusya, sınıra 7 bin asker daha gönderdi

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

47 Dakika Önce
2022-02-17 07:14:38
ABD’den yeni bir iddia: Rusya, sınıra 7 bin asker daha gönderdi

Basın mensuplarına telekonferans yoluyla Ukrayna konusunda bilgilendirme yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Moskova'nın "asker çektik" iddiasını yalanladı.

ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını iddia etti.

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti. Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkâr bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik.” ifadelerini kullanmıştı

ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını ifade etmişti. .

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