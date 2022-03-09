ABD’den yapılan açıklama sonrası kripto parada sert yükseliş

ABD’den gelen kritik bir gelişmeyle birlikte Bitcoin, 38 bin 700 dolar seviyelerinden yönünü yukarı çevirerek yüzde 8’in üzerinde değer kazandı.

Son günlerde yoğun satış baskısı altında kalarak büyük kayıp yaşayan kripto para birimleri bugün itibarıyla büyük yükseliş kaydetti.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları, hisse piyasaları ve kripto para birimlerinde yoğun satış yaşanmasına neden olmuştu. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi ve Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımların küresel ticareti baltalayacağına yönelik endişelerle kripto varlıklardan çıkmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin pazartesi günü 37 bin 155 dolara kadar geri çekilmişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen‘ın ABD Başkanı Joe Biden‘ın dijital varlıkların yürütme emriyle ilgili yaptığı açıklama kısa süre içerisinde kripto para piyasasında ralli yaşanmasına neden oldu.

Yellen'ın açıklaması sabahın erken saatlerinde yanlışlıkla yayınlanmış ve hızlı bir şekilde silinmişti.

Yellen, açıklamasında yürütme emriyle ilgili ‘Ulus, tüketiciler ve işletmeler için önemli faydalar sağlayabileceğini' belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ayrıca yasa dışı finansmanla ilgili riskler ele alınacak. Tüketiciler ile yatırımcıları koruyacak, finansal sisteme ve daha geniş ekonomiye yönelik tehditleri önleyecek”

BİTCOİN, YÜZDE 8'DEN FAZLA ARTTI

Diğer yandan Bitcoin, 38 bin 700 dolar seviyelerinden ilk etapta 40 bin dolar desteğini kırarak 41 bin 888 dolara kadar yükseldi. Bitcoin'de değer kazancı yüzde 8'in üzerine çıktı.

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün 2 bin 575 dolar seviyesinden 2 bin 729 dolara kadar yükselerek yüzde 6'ya yakın prim yaptı.

Kripto paraların toplam sermaye değeri ise 1.69 trilyon dolardan 1.80 trilyon dolara çıkarak birkaç saat içerisinde 100 milyar dolardan fazla arttı. .