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ABD'den vatandaşlarına 'Rusya ve Ukrayna' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak tutuklanabileceklerini gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarına 'Rusya'ya seyahat etmeyin' uyarısı yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-30 07:06:04
ABD'den vatandaşlarına 'Rusya ve Ukrayna' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rus hükümet yetkilileri Rusya'daki ABD vatandaşlarına ayrımcılık yapabilir ve onları tutuklayabilir." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve ABD'nin buna tepkisine işaret edilen açıklamada, Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğinde hizmetlerin sınırlı olarak yürütülebildiği belirtilerek, ABD vatandaşlarından Rusya'ya seyahat etmemeleri istendi.

UKRAYNA'YA SEYAHAT ETMEYİN UYARISI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, halen devam eden savaş koşulları dolayısıyla Amerikalıların Ukrayna'ya da seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına ve devam eden çatışma ortamına dikkat çekildi.

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