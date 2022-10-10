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ABD'den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna’yı derhal terk edin!

Rusya'nın Kiev'e yaptığı saldırıların ardından ABD, ülkedeki vatandaşlarını Ukrayna'yı terk etmeleri konusunda uyardı.

1 Saat Önce
2022-10-10 14:33:31
ABD'den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna’yı derhal terk edin!

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına "Ukrayna'yı derhal terk edin" çağrısında bulundu. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna çapında füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, Rusya'nın, Kiev başta olmak üzere şehirdeki çok sayıda altyapı ve kamu binasına saldırdığı bilgisi verildi ve sivillerin hayatına yönelik tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “ABD vatandaşları, bulundukları yerde güvenli bir yere sığınmalı ve güvenli olduğunda mevcut kara ulaşımı seçeneklerini kullanarak derhal Ukrayna'dan ayrılmalıdır” ifadesi yer aldı.

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