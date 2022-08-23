ABD'den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna'dan ayrılın

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, 'Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığını' öne sürdü.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde ülkedeki sivil altyapıya ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatmak için çalışmalarını hızlandırdığı bilgisine sahip" denildi.

ABD vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılması için çağrıda bulunulan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna yönetimi, ülkede yarın kutlanacak olan "Bağımsızlık Günü" sebebiyle Rusya'nın bazı yerleşim bölgelerini hedef alacağını iddia etmişti. .