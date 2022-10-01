ABD'den Ukrayna'ya NATO üyeliği yanıtı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'nın NATO başvurusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini, şu anda en önemli yardımın sahada destek olduğunu kaydetti.

ABD'den Ukrayna'nın NATO'ya 'acil' üyelik hamlesiyle ilgili açıklamalar geldi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada NATO'ya 'hızlandırılmış katılım başvurusunu' imzaladıklarını söylemişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendirdi.

NATO'DAN ÖNCE 'SAHADA YARDIM' VURGUSU

Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesini de kınayarak, Ukrayna'ya yönelik yeni yardımların haftaya açıklanacağını kaydetti.

Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik saldırılara da değinen Sullivan, bunun 'açık bir sabotaj eylemi' olduğunu belirterek, "Rusya her zaman kendi suçlu olduğunu, bu suçu başkalarının üzerine atıyor. Bunu defalarca gördük. Ancak Kuzey Akım 2 konusunda araştırılması gereken çok fazla nokta var. Fiziki kanıtlar toplanana kadar bunun sorumlusunu açıklamayacağız. Ancak Rusya'nın bu eylemi ABD ya da başka ülkelerin yaptığına ilişkin iddiası kesinlikle yanlıştır" dedi.