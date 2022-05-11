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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Ukrayna'ya dev yardım

ABD'den Ukrayna'ya dev yardım

ABD Temsilciler Meclisi, Rus işgalinin sürdüğü Ukrayna'ya gönderilecek 40 milyar dolarlık yardım paketini onayladı.

17 Saat Önce
2022-05-11 08:03:53
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye sunduğu 33 milyar dolarlık yardım paketi talebini oyladı.

Fon miktarı 40 milyar dolara yükseltilirken yardım paketi talebi, 57 vekilin "hayır" oyuna karşı 368 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi. Söz konusu fonun büyük çoğunluğu Ukrayna'ya savunma yardımına ayrılacak.

Paketin resmileşmesi için Senato'nun onayını alması, daha sonra da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor. .

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