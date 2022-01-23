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ABD'den Ukrayna'ya askeri sevkiyat

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, ABD askeri yardımının ilk sevkiyatının Ukrayna'ya ulaştığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-01-23 07:13:49
ABD'den Ukrayna'ya askeri sevkiyat

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yeni ABD askeri yardımının ilk partisinin Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Başkan Biden'in kısa süre önce Ukrayna'ya gönderilmesine karar verdiği yardımın ilk sevkiyatı, gece saatlerindeUkrayna'ya ulaştı. Sevkiyat, içinde Ukrayna cephe hattının savunucuları için gönderilen mühimmat da dahil olmak üzere yaklaşık 90.7 ton ölümcül silahtan oluşuyor” denildi.

Geçen salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington'un Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye devam etmeyi planladığını ve önümüzdeki haftalarda yeni sevkiyatların yapılmasının beklendiğini belirtmişti. .

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