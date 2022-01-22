ABD’den Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat

ABD, Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat yardımı gönderdi.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, silahları taşıyan uçağın Borispol Havalimanına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın ön cephedeki savunucuları için gönderdiğimiz bu yardım, ABD'nin Ukrayna'nın egemen meşru müdafaa hakkına olan güçlü bağlılığını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden tarafından Ukrayna'ya yönlendirilen yardımın ilk sevkiyatının Ukrayna'ya ulaştığı belirtilerek, mühimmat da dahil olmak üzere 200 bin pounda yakın yardım içerdiği ifade edildi. Açıklamada, “Sevkiyat -ve 2014'ten bu yana 2,7 milyar ABD doları- artan Rus saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'ya savunmasını güçlendirmesine yardım etme taahhüdünü gösteriyor” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüğü Ned Price da sevkiyata yönelik yaptığı açıklamada, “ABD, Ukrayna'ya geçen yıl, şimdiye kadarki herhangi bir yıldan daha fazla güvenlik yardımı sağladı. Geçen yıl, Ukrayna'ya 650 milyon dolarlık savunma ekipmanı ve ilgili hizmetler taahhüt ettik. ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bu tür yardımları sağlamaya devam edecek, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rusya'nın saldırganlığına karşı savunmalarını destekleyecektir.” ifadelerini kullandı. AA, DHA .