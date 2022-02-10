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ABD’den Ukrayna’ya 80 tonluk mühimmat

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’den 80 ton mermi getiren yeni askeri nakliye uçağının Kiev’in Borispol Havalimanı’na indiğini duyurdu.

3 Saat Önce
2022-02-10 07:57:19
ABD’den Ukrayna’ya 80 tonluk mühimmat

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Borispol Havalimanı'nın bugün ABD'den askeri yardım getiren yeni bir uçağın geldiğini belirterek, “ABD'li dostlarımızın gönderdiği uçak Kiev'e 80 tondan fazla ağırlığa sahip mühimmat getirdi. Söz konusu tüfek mermileri. Her alanda tutarlı destek için teşekkürler” ifadesini kullandı.

Daha önce Kiev'e ABD'den askeri yardım getiren 8 askeri nakliye uçağı gelmişti. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplamda ABD'den Ukrayna'ya 45 sefer askeri yardım teslimatının yapılacağı belirtilmişti. .

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