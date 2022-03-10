ABD'den Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık dev yardım

ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan 13,6 milyar dolarlık yardım Kongre'den geçti

ABD Kongresi'nin hem Demokrat hem Cumhuriyetçi parti liderleri, Ukrayna'ya verilmesi planlanan 13,6 milyar dolarlık yardımı onayladı.

Önümüzdeki günlerde ABD hükümetinin daha geniş kapsamlı bir harcama paketinin içine alınması beklenen yardım, Beyaz Saray'ın ilk aşamada önerdiğinden çok daha fazla.

Bu paranın yaklaşık yarısı insani yardım ve devlete ekonomik destek olarak kullanılacak; diğer yarısı Ukrayna'nın ve komşu ülkelerin savunması için harcanacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Temsilciler Meclisi lideri Demokrat Partili Nancy Pelosi'yi arayarak teşekkür ettiğini duyurdu. .