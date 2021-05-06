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ABD'den Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek

Beyaz Ev Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklediklerini açıkladı.

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06.05.2021 20:55:39
ABD'den Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek

ABD Başkanı Joe Biden'a Louisiana ziyaretinde eşlik eden Jean-Pierre, başkanlık uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre, Ukrayna'nın, Rusya ile son dönemde artan gerginliğin ardından NATO'ya üye olmak istediğinin anımsatılması üzerine, "Biz Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN'DAN UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki varlığından endişe duyduklarını belirterek, Kiev hükümetine desteklerini bildirdi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğini açıklamasına rağmen hala bölgede önemli sayıda asker bulundurduğuna işaret ederek, "Ağır ekipmanlardan bazıları bölgeden çekildi ancak bazıları hala orada duruyor. Rusya hızlı bir şekilde bu bölgeye geri dönebilir." uyarısında bulundu.

Moskova'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Blinken, "Ukrayna'nın kendini savunmasına güvenlik yardımı ile destek verme taahhüdümüzü yerine getiriyoruz." dedi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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