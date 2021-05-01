DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Güldal: Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs alternatif güzergahlar neresi?
Van'ın Bodrum'u doldu
'Kimse param yok demesin mi?'
HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan sağlık çalışanlarına karanfil
Gizemli hastalık 'Havana Sendromu' yeniden gündemde
Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Kripto hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme
Hindistan korona karşısında çaresiz
'Mutant virüs ile hamile kadın ölümleri arttı'
DSÖ, Moderna koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi
'Zarif'le ilgili ses kaydını İsrail ve Suudi Arabistan sızdırdı'
Titanik neden felakete dönüştü?
Kırgızistan'da iki gün sürecek yas ilan edildi
Bir kadın cinayeti daha!

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

ABD'den ''Ukrayna'' açıklaması: NATO üyeliği için birlikte çalışabiliriz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Reeker, Ukrayna ile NATO üyeliği kriterlerini karşılamasını sağlamak için birlikte çalışılacağını ifade etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.05.2021 00:50:13
ABD'den ''Ukrayna'' açıklaması: NATO üyeliği için birlikte çalışabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Reeker, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebini değerlendirdi.

Reeker, yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Ukrayna ile NATO üyeliği kriterlerini karşılamasını sağlamak için ile birlikte çalışacağını söyledi.

Yetkili, "Biden yönetiminin, adaylara taahhütleri ve yükümlülükleri yerine getirmeye hazır ve muktedir olduklarında NATO'nun kapısının açık kalmasını sağlamaya kararlı olduğunun farkındasınızdır. Ukrayna gibi bir ülkenin bu standartları karşılamak için çalışabilmesini sağlamaya kesinlikle kararlıyız" ifadelerini kullandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan