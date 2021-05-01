ABD'den ''Ukrayna'' açıklaması: NATO üyeliği için birlikte çalışabiliriz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Reeker, Ukrayna ile NATO üyeliği kriterlerini karşılamasını sağlamak için birlikte çalışılacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Reeker, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebini değerlendirdi.

Reeker, yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Ukrayna ile NATO üyeliği kriterlerini karşılamasını sağlamak için ile birlikte çalışacağını söyledi.

Yetkili, "Biden yönetiminin, adaylara taahhütleri ve yükümlülükleri yerine getirmeye hazır ve muktedir olduklarında NATO'nun kapısının açık kalmasını sağlamaya kararlı olduğunun farkındasınızdır. Ukrayna gibi bir ülkenin bu standartları karşılamak için çalışabilmesini sağlamaya kesinlikle kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.