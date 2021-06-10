DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile görüştü
ABD'den İran'a ''Venezuela'' uyarısı
Kırgız sanatçıdan ''Büyük Türkiye'' şarkısı: Türkiye-Kırgızistan kardeştir
Merkezi İstihbarat filmi hangi kanalda, konusu nedir?
ABD'den Twitter'ı askıya alan Nijerya’ya tepki
Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında yeni gelişme
Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açtı
Şiirlerin vapur yolculuğu
Husiler'den Yemen'in Marib kentine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
Borsa günü yükselişle tamamladı
Kassam Tugaylarından İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' uyarısı
MKE Ankaragücü yeni başkanı belli oldu: Faruk Koca
Uluslararası Af Örgütü: Sincan’daki Müslümanlar devlet eliyle zulme maruz kalıyor
Avukatlar yarından itibaren aşı programına dahil oluyor

ABD'den Twitter'ı askıya alan Nijerya’ya tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da Twitter'ın askıya alınmasını kınadı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.06.2021 22:43:30
ABD'den Twitter'ı askıya alan Nijerya’ya tepki

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Nijerya hükümetinin Twitter'ı askıya almasını ve ardından Twitter kullanan Nijeryalılara yönelik tutuklama ve kovuşturma tehditlerini kınıyor" ifadelerine yer verdi.

Nijerya Ulusal Yayın Komisyonu'nun, Twitter'ı kullanmayı bırakmaları konusunda tüm televizyon ve radyo yayıncılarına talimat göndermesinden de endişe duyduklarını belirten Price, fikir ve bilgiyi toplama, bildirme ve yayma hakkının gereksiz yere kısıtlanmasının demokrasilerde yerinin olmadığını kaydetti.

Price, "İfade özgürlüğü ve hem çevrim içi hem de çevrim dışı bilgiye erişim, müreffeh ve güvenli demokratik toplumların temelidir. Birlik, barış ve refah için çalışan Nijerya'yı destekliyoruz. Ortağı olarak hükümeti, bu (Twitter'ı) askıya almayı geri alarak vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkına saygı duymaya çağırıyoruz" dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız" ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına karar vermişti.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD'nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının 'ifade özgürlüğünün ihlali' olduğu belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş