ABD'den ''Türkiye-Yunanistan'' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkelerin birbirinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğine vurgu yaparak 'Müttefiklerimizi gerilimi daha da artırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

"GERİLİMİ DAHA DA ARTIRABİLECEK SÖYLEMLERDEN KAÇINMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

“Yunanistan Türkiye'nin ana kara kıyılarına birkaç mil ötedeki adalarını silahlandırıyor. Sizin bu konudaki pozisyonunuz nedir? Bunu destekliyor musunuz?” sorusuna cevap veren Price, ülkelerin birbirinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Price, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıklarını diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Müttefiklerimizi gerilimi daha da artırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette güçlü ortaklar. Onlar ABD için önemli NATO müttefikleridir ve her ikisini de gerilimi düşürmeye teşvik etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. .