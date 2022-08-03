DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9729 ₺

EURO

18,2665 ₺

ALTIN

1.017,60 ₺

BİST

2.684,46 ₺

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni'nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti.

2 Saat Önce
2022-08-03 19:01:18
ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blinken, "Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz" dedi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş