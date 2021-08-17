ABD’den 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için yeni bir seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda 'Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin. Bazı bölgelerde risk arttı' ifadesi kullanıldı.