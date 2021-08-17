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TIMETURK / DÜNYA / ABD’den 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD’den 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için yeni bir seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda 'Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin. Bazı bölgelerde risk arttı' ifadesi kullanıldı.

2 Saat Önce
2021-08-17 07:46:01
ABD’den 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının arttığı gerekçesiyle Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda “Kovid-19 ve terör riski nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin” denildi.

ABD, Türkiye'yi “Seviye 3: Seyahati gözden geçirin” listesine eklemişti. Yeni uyarıda ise Türkiye “Seviye 4″e alındı ve “Seyahat etmeyin” uyarısı yayınladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland'ı da “tüm seyahatlerden kaçının” tavsiyesinin verildiği “yüksek riskli ülkeler” listesine dahil etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle aralarında Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Ukrayna, Macaristan, Rusya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 61 ülke için geçtiğimiz haziran ayında “seyahat etmeyin” uyarısını bir basamak düşürerek “seyahatinizi gözden geçirin” olarak değiştirmişti.

ALMANYA DA LİSTEYE EKLEMİŞTİ

Almanya, geçtiğimiz hafta koronavirüs gerekçesiyle Türkiye'yi “yüksek riskli bölgeler” listesine dahil etmişti. Almanya'nın salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü güncellediği listesinde, Kovid-19 vaka sayılarındaki büyük artış nedeniyle Türkiye ile birlikte ABD, İsrail, Vietnam, Kenya ve Karadağ'ı yüksek riskli bölgeler listesine almıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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