ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilciler atayacağına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çabaları güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.