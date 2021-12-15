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ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek
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ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilciler atayacağına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çabaları güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-12-15 20:28:38
ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanının normalleşme sürecini görüşmek üzere özel temsilciler atanacağına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor ve güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 13 Aralık'ta TBMM'de yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz." demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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