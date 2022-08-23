ABD'den Türk şirketlere ''Rusya'' uyarısı

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adeyemo'nun Rusya'ya dönük yaptırımlarla ilgili TÜSİAD'a uyarı mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

ABD yönetiminin, yaptırıma uğrayan Rus kurum ve kişilerle iş yapmaması konusunda Türk şirketleri uyardığı ortaya çıktı.

ABD'li Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD Ticaret Odası Türkiye Ofisi'ne yolladığı mektupta, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus kişi ve kurumlarla iş yapan şirketlerin yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gazeteye bilgi veren bir kaynak aynı mektubun TÜSİAD'a da gönderildiğini belirtti.

Adeyamo, son olarak haftasonu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'la görüşerek, “Rus kurum ve kişilerin Türkiye'yi kullanarak yaptırımdan kaçınma girişimlerinden” endişe duyduğunu ifade etmişti. .