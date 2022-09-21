ABD'den Türk kamu banklarına ''Mir'' uyarısı

ABD'li üst düzey bir yetkili kamu bankalarını işaret ederek 'Daha fazla bankanın Mir'i kullanmayı bırakmasını bekliyoruz' dedi

ABD'li üst düzey bir yetkili, İş Bankası ve Denizbank'ın Rusya'nın ödeme sistemi Mir'in kullanımını askıya almasının mantıklı olarak değerlendirdi ve ABD'nin yaptırım başlatma ihtimali nedeniyle başka bankaların da sistemden çıkmasını beklediğini ifade etti.

İş Bankası ve Denizbank, ABD'nin uyguladığı yaptırımları Mir sistemini işleten şirketin başındaki ismi de kapsayacak şekilde genişletmesinin ardından pazartesi günü yaptıkları ayrı açıklamalar ile Rus ödeme sisteminin kullanımı askıya aldıklarını ifade etmişlerdi.

"DAHA FAZLA BANKANIN MİR'İ KULLANMAYI BIRAKMASINI BEKLİYORUZ"

Mir, Türkiye'ye gelen Rus turistler tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Mir'i kullanan beş bankadan ikisinin sistemi kullanmayı bırakmasının, bahsi geçen bankaların Batı devletleri ve Rusya arasındaki ekonomik savaştan uzak durma çabalarına işaret ettiği düşünülüyor.

ABD'li yetkili “Bankaların attığı bu adım oldukça mantıklı. Mir'in kullanımını durdurmak bankaları Rusya ile iş yapmak nedeniyle uygulanabilecek yaptırımlardan korumanın en iyi yollarından biri. Koalisyon tarafından uygulanan yaptırımların yanlış tarafında kalmak istemedikleri için daha fazla bankanın Mir'i kullanmayı bırakmasını bekliyoruz” dedi.

Mir'i kullanan diğer bankalar arasında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bulunuyor.