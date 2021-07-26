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ABD’den Tunus açıklaması: Darbe demek için henüz erken

Beyaz Ev, Tunus halkına 'sükunet' çağrısında bulunarak, yaşananları 'darbe' olarak nitelendirmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

2 Saat Önce
2021-07-26 23:07:07
ABD’den Tunus açıklaması: Darbe demek için henüz erken

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Beyaz Ev, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclis yetkilerini dondurma ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD yönetimi, açıklamada Tunus ile irtibatın en üst düzeyde olduğu belirterek, Tunus halkına 'sükunet' çağrısı yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in darbe yaptığı yönünde karar kılmak için henüz çok erken olduğu vurgusu yapıldı.

Öte yandan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tunus'da meydana gelenlerin hukuki yönden analizlerini yapacağı belirtildi.

Dün Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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