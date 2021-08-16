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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Tesla'ya ''otopilot'' soruşturması

ABD'den Tesla'ya ''otopilot'' soruşturması

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, yaşanan kazaların ardından ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemi hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

59 Dakika Önce
2021-08-16 17:17:35
ABD'den Tesla'ya ''otopilot'' soruşturması

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan belgeye göre, Ocak 2018'den bu yana otopilot kontrolünde çalışan Tesla araçlarının itfaiye ve polis arabaları gibi acil durum araçlarına çarptığı 11 kaza tespit edildi.

Bu kazaların toplam 17 kişinin yaralanması ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlandığı kaydedilen belgede, çoğu kazanın hava karardıktan sonra meydana geldiği, çarpışma anında acil durum araçlarının ışıkları yanar bir şekilde durma halinde olduğu ve kazaya karışan Tesla araçlarının tümünün otopilot veya trafik duyarlı seyir kontrol sisteminde olduğu aktarıldı.

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Belgede, soruşturmanın 2014-2021 yıllarına ait Y, X, S ve 3 model araçları kapsadığı belirtilerek, otomatik pilotun çalışması sırasında sürücünün dinamik sürüş görevine katılımını izlemek ve desteklemek için kullanılan teknolojileri ile yöntemlerin değerlendirileceği ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın 765 bin aracının soruşturma kapsamında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

NHTSA'nın soruşturma kararının ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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