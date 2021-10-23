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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Tel Abyad'a hava saldırısı: El Kaide lideri öldürüldü

ABD'den Tel Abyad'a hava saldırısı: El Kaide lideri öldürüldü

ABD, Suriye'nin Tel Abyad ilçesine düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide liderlerinden Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğünü duyurdu.

2 Saat Önce
2021-10-23 08:13:28
ABD'den Tel Abyad'a hava saldırısı: El Kaide lideri öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında Abdülhamid el-Matar'ın öldürüldüğü belirtilerek, "MQ-9 tipi insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgimiz yok." denildi.

El Kaide'nin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "El Kaide, Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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