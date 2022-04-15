ABD'den Tayvan'a: Çin saldırırsa destek veririz

Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı ziyaret eden ABD Kongresi heyeti, Pekin'in olası müdahalesi karşısında Washington'ın Ada'daki hükümetin yanında yer alacağı mesajını verdi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Ada'ya gelen 5 senatör ve bir Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

Heyete başkanlık eden Cumhuriyetçi Partili Senatör Linday Graham, görüşmede, ABD'nin hukukun üstünlüğüne ve insanların seçme özgürlüğüne inandığını belirterek, "Çin Komünist Partisi, Tayvan'a karşı daha proaktif tavır alırsa ABD ne yapar diye sorarsanız, inandığımız değerlerin yanında olacağız, sizin yanınızda olacağız." dedi.

Çin'i Rusya'ya "Ukrayna işgalinde destek olmakla, Tayvan ekonomisine ve halkına karşı siber saldırılar yapmakla" suçlayan Graham, "Çin'e tüm dünyada yaptıkları için daha ağır bedeller ödetmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Heyetin eşbaşkanı, Demokrat Partili Senatör Robert Menendez de dünyanın Rusya-Ukrayna savaşına odaklandığı bir dönemde heyetin Tayvan'da bulunmasının önemine işaret ederek, "Geleceğin burada, Tayvan'da olduğunu anlıyoruz." görüşünü dile getirdi.

Tayvan'ın dünyanın ileri teknoloji çip üretiminin yüzde 90'ını karşıladığına dikkati çeken Menendez, "Tayvan, küresel anlamı ve önemi olan bir yer, dolayısıyla güvenliğinin de küresel etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Graham ve Menendez'in yanı sıra Cumhuriyetçi Partili senatörler Robert Portman, Richard Burr, Ben Sasse ile Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Ronny Jackson'ın yer aldığı heyet, Tayvan'daki hükümetin dış ilişkiler ve savunmadan sorumlu üyeleri ile de görüşmeler yapacak.

ABD Kongresinden 2 ayrı heyet, Kasım 2021'de Tayvan'ı ziyaret etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Asya gezisi kapsamında Ada'yı ziyaret edeceği iddia edilmiş ancak Pelosi'nin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle gezi iptal edilmişti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. .