DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'20 üründe fiyatlar sabitlensin' önerisi
Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlandı
Doç. Dr. Keskin'den iftardan sonra yerinden kalkamayanlara tavsiye
FED faizleri 50 baz puan artıracak mı? FED 50 baz puan faiz arttırırsa ne olur? Altın-Dolar düşer mi yükselir mi?
Efsane tırmanışlarla dolu Marmaris’te yeni bir bisiklet yarışı
Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
Türkiye kaç F-16 alacak? Türkiye ABD'den kaç tane F-16 savaş uçağı alacak? Türkiye'nin kaç savaş uçağı var?
Ukrayna'dan NATO'ya çağrı: 'Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın'
NATO'dan Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği
İsrail polisi beş Filistinliyi gözaltına aldı
Ahmet Hakan: Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil
Twitter açıkladı: Elon Musk'a ayrıcalık yapılmayacak
Fransa ile Polonya arasında 'Rusya' gerginliği! ''Temelsiz ve skandal''
Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı, Ukrayna savaşı kazanabilir
Covid geçirenlerde altı ay boyunca kan pıhtılaşması riski artıyor

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den tarihi karar: ''Rusya varsa G20'ye katılmıyoruz''

ABD'den tarihi karar: ''Rusya varsa G20'ye katılmıyoruz''

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’nin Rusya’nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

4 Saat Önce
2022-04-07 07:19:36
ABD'den tarihi karar: ''Rusya varsa G20'ye katılmıyoruz''

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları her geçen gün artırıyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklayarak, bu kararı G20'de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtti.

G-20'YE KATILMAYACAKLAR

Yellen, "Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya'nın G20'den çıkarılmasını istedi ve Endonezya'daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim" dedi.

Biden yönetiminden bir yetkili ise, Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın bu yılki G20 Zirvesine katılması halinde toplantıya katılma ihtimalini dışlamadığını ifade etti. Biden geçtiğimiz ay Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini belirtmiş, ancak hareketi resmileştirmek için diğer üyeler arasında bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu aktarmıştı.

Öte yandan bir sonraki G20 Liderler Zirvesi, kasım ayında Endonezya'da yapılacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş