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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Taliban'ı kızdıracak karar

ABD'den Taliban'ı kızdıracak karar

Washington’un, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladığı öğrenildi.

1 Saat Önce
2021-08-17 06:10:57
ABD'den Taliban'ı kızdıracak karar

Washington'un, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladığı öğrenildi.
EADaily (Eurasia Daily) ajansının AFP'yi kaynak göstererek aktardığı habere göre Washington, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Buna göre Washington yönetiminden Fransız ajansa konuşan bir yetkili, “Afgan hükümetinin merkez bankasının ABD'deki varlıkları, Taliban'a verilmeyecek” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, Afganistan Merkez Bankası'nın brüt rezervleri nisan sonu itibarıyla 9.4 milyar dolardı, bu rezervlerin önemli bir kısmı Afganistan'da tutulmuyor.

Diğer yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısında Taliban'ın ABD'ye yönelik dostane olmayan herhangi bir eylemine güçlü bir yanıt alacağını belirtmişti.
Greenfield, “Başkan Joe Biden, ABD personelini, misyonumuzu tehdit eden herhangi bir eyleme hızlı ve güçlü askeri yanıt verileceğini açıkça belirtti”ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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