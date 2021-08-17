ABD'den Taliban'ı kızdıracak karar
Washington’un, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladığı öğrenildi.
2021-08-17 06:10:57
Washington'un, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladığı öğrenildi.
EADaily (Eurasia Daily) ajansının AFP'yi kaynak göstererek aktardığı habere göre Washington, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Buna göre Washington yönetiminden Fransız ajansa konuşan bir yetkili, “Afgan hükümetinin merkez bankasının ABD'deki varlıkları, Taliban'a verilmeyecek” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, Afganistan Merkez Bankası'nın brüt rezervleri nisan sonu itibarıyla 9.4 milyar dolardı, bu rezervlerin önemli bir kısmı Afganistan'da tutulmuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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