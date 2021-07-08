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ABD'den Taliban'a 'ilerleyişini durdurma' çağrısı

ABD'nin Afganistan Maslahatgüzarı Ross Wilson, Taliban'a Afganistan'ın büyük bir kısmını ele geçirmek üzere başlattığı ilerleyişini durdurma çağrısında bulundu.

4 Saat Önce
2021-07-08 08:11:38
ABD'den Taliban'a 'ilerleyişini durdurma' çağrısı

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ABD'nin Afganistan Maslahatgüzarı Ross Wilson, Taliban'a Afganistan'ın büyük bir kısmını ele geçirmek üzere başlattığı ilerleyişini durdurma çağrısında bulundu.

Wilson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban'ın saldırıları, zaten kuraklık, yoksulluk ve Kovid-19 ile boğuşan Afganistan halkına büyük zorluk getiriyor; Afganların insan haklarını ihlal ediyor ve bu ülkenin vatandaşlarının desteklemediği bir sistemin uygulanacağı korkusunu yayıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Derhal ateşkes çağırısında bulunan Wilson, "Taliban'ı iyi niyetle, siyasi bir çözüme varmak ve çatışmalara kalıcı son vermek için gerçek bir iradeyle müzakere etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.
Ancak Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) göre, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'dan fazlası tamamlanmış durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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