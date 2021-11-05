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ABD'den Suudi Arabistan'a silah satış onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a tahmini değeri 650 milyon dolar olan AIM-120C Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verdiğini açıkladı.

41 Dakika Önce
2021-11-05 11:43:26
ABD'den Suudi Arabistan'a silah satış onayı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a tahmini değeri 650 milyon dolar olan AIM-120C Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi" ifadesi kullanıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 280 AIM-120C füzesinin yanı sıra 596 adet LAU-128 Füze Fırlatma Rayları ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu füzelerin Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri envanterindeki F-15 uçakları ve Eurofighter Typhoon uçaklarında kullanılacağı belirtildi.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.
Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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