DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Çin:Teknolojide devlet regülasyonu sıkıntısı'
İsrail askerleri Batı Şeria’da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
Türkiye’de koronavirüs vakaları 22 bini aştı
Bireysel emeklilik bize ne sağlayacak?
Irak'ta en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
BM'den Arap ülkelerine 'Filistin' çağrısı
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti
Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisine konuk oldu
Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşı olunmazsa bağışıklık kazanılmıyor
Tunus'taki muhalif parti, Said'in aldığı kararlardan memnun
Rusya ve ABD'den ''silahların kontrolü ve anlaşmazlık'' görüşmesi
Analiz: Enflasyon beklentilerine revizyon ve politikanın pozisyonlanması
ABD'den Suriye'ye yeni yaptırım kararları
Eski AK Partili vekil Zeydan, CHP'ye katıldı
Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 12 ceset daha bulundu

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Suriye'ye yeni yaptırım kararları

ABD'den Suriye'ye yeni yaptırım kararları

ABD yönetimi, Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı 8 hapishane, 5 üst düzey güvenlik görevlisi ile bir silahlı grup ve iki liderini yaptırım listesine aldı.

2 Saat Önce
2021-07-28 18:54:15
ABD'den Suriye'ye yeni yaptırım kararları

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Esed rejiminin istihbarat birimi tarafından yönetilen ve siyasi mahkumlar ile diğer tutuklulara yönelik insan hakları ihlallerinin yapıldığı Suriye'deki 8 hapishaneye yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Bu hapishaneleri kontrol eden rejim birimlerinin 5 üst düzey güvenlik görevlisinin de yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, Esed rejiminin Suriye halkına karşı amansız bir savaş yürüttüğü, reform ve değişim çağrısında bulunan yüz binlerce Suriyeliyi hapse attığı ve bunlardan en az 14 bininin işkenceyle öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 130 binden fazla kişinin kayıp ya da keyfi olarak gözaltında tutulduğunun bildirildiğine işaret edilerek, bunların büyük çoğunluğunun ya öldüğünün düşünüldüğü ya da aileleri veya yasal temsilcileri ile iletişim kurulmadan gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca OFAC'ın, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Ahrar al-Sharqiya isimli silahlı grubu da sivillere yönelik eylemleri nedeniyle yaptırım listesine aldığı belirtilen açıklamada, grubun 2 liderine de yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş