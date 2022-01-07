DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 834 bine yaklaştı
TOGG’dan bir hamle daha! İmza atıldı
Güney Kore, Kuzey'in hipersonik füze testi açıklamalarını 'abartılı' buluyor
THY’den Kazakistan'a özel tahliye seferi
2022 MTV ne kadar? MTV'ye yüzde kaç zam yapıldı? 1300-1600 cc motor MTV 2022'de ne kadar, kaç lira?
HES durumunuz riskli ne demek? Durumunuz riskli anlamı nedir? Durumunuz riskli uyarısı neden çıkıyor?
Bitay nasıl kayıt olunur? Bitay alım ve satım işlemleri nasıl yapılır?
Samsung Galaxy Tri-Fold özellikleri | Galaxy Tri-Fold Türkiye satış fiyatı
2022 Trafik sigortası tavan fiyatları | 2022 Trafik sigortası en fazla ve en ucuz ne kadar?
En iyi saç ekimi merkezini kararlarında belirleyici unsur: Saç ekimi fiyatları!
Mercedes-Benz'i çip kıtlığı vurdu
ABD'den Suriye’ye yeni takviye
İnsanların akıllarını okuyabilen robot geliştirdiler
Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Suriye’ye yeni takviye

ABD'den Suriye’ye yeni takviye

ABD ordusu, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üslerine Irak'tan takviye gücü gönderdi.

1 Saat Önce
2022-01-07 16:55:49
ABD'den Suriye’ye yeni takviye

ABD ordusu, son günlerde İran destekli yabancı terörist grupların saldırılarına karşı Irak üzerinden Deyrizor ve Haseke'deki petrol sahalarına askeri takviye gönderdi.

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak'ta konuşlu ABD unsurları, dün, El Velit Sınır Kapısı üzerinden Haseke'nin Şeddadi Üssü'ne, oradan da bugün Ömer Petrol Sahası'na en az 30 tırdan oluşan askeri konvoy gönderdi.

Havadan iki helikopter ve karadan YPG/PKK'lı teröristlerin eşlik ettiği konvoyda, personel taşıyıcı Hummer tipi araçlar, kapalı kasalar, tank ve iş makinaları yer aldı.

Ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde 5 Ocak'ta İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin bölgesinden, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası'nın çevresine roket saldırısı düzenlenmişti.

Yaklaşık 10 roketle yapılan saldırı sonucunda petrol sahasında herhangi bir zayiat olmamış, ABD güçleri de buna karşılık topçu atışlarıyla Mayadin'i hedef almıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş