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ABD’den sonra İsrail de Ukrayna'daki büyükelçiliğini Lviv'e kaydırıyor
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TIMETURK / DÜNYA / ABD’den sonra İsrail de Ukrayna'daki büyükelçiliğini Lviv'e kaydırıyor

ABD’den sonra İsrail de Ukrayna'daki büyükelçiliğini Lviv'e kaydırıyor

İsrail, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Kiev büyükelçiliğini Lviv kentine taşıma ihtimaline karşı hazırlık yapıldığını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-15 21:00:40
ABD’den sonra İsrail de Ukrayna'daki büyükelçiliğini Lviv'e kaydırıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin gittikçe arttığına işaret edildi.

Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına ülkeyi "en kısa sürede" terk etmeleri çağrısının yinelendiği açıklamada, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara konsolosluk hizmeti vermek için Tel Aviv'den Kiev'e personel takviyesi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığından gönderilen başka bir grubun ise Ukrayna'daki büyükelçiliğin başkent Kiev'den ülkenin batısındaki Lviv'e taşınma ihtimaline karşı hazırlık yapacağı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle tüm İsrail vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi istenmişti.

Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirilmişti.

İsrail, son günlerde Ukrayna'daki vatandaşlarını hava yoluyla tahliye ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dün, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv'e taşımakta olduklarını açıklamıştı. AA .

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