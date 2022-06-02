ABD'den sonra Almanya'dan da ''Ukrayna'' hamlesi

Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan ABD'nin ardından Almanya da askeri desteği artıracaklarını, uçaksavar füzeleri ve radar sistemleri göndereceklerini açıkladı.

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'ya yeterli şekilde askeri destek vermeyen Almanya, harekete geçti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya modern uçaksavar füzeleri ve radar sistemleri tedarik edeceğini belirtti.

Scholz, hükümetin Ukrayna'ya Almanya'nın diğer NATO ülkeleriyle birlikte geliştirdiği IRIS-T füzelerini ve düşman topçularının yerini belirlemeye yardımcı olacak radar sistemleri sağlamaya karar verdiğini bildirdi.

Euronews'in haberine göre duyuru, Ukrayna kuvvetlerinin doğuda sanayi bölgesi Donbas'ın savunması için şiddetli çatışmaların yaşandığı dönemde yapıldı.

KREMLİN "ZAFER İLAN ETMEYİ" AMAÇLIYOR

Rus birlikleri, bölgenin Moskova destekli ayrılıkçılar tarafından halihazırda kontrol edilmeyen kısımlarını ele geçirmeye çalışıyor.

Askeri analistler, Donbas'taki çatışmaların zamana karşı bir yarış olduğunu kaydediyor. Kremlin, Ukrayna'ya Batı'nın askeri malzemesi ulaşmadan "zafer ilan etmeyi" amaçlıyor.

ABD ORTA MENZİLLİ ROKET SİSTEMİ GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLADI

ABD'li yetkililer, Washington'un Ukrayna'ya az sayıda yüksek teknolojili orta menzilli roket sistemi göndereceğini kaydetti.

Roketler, Rus topçularının yolunu kesmek ve çatışmaların yoğun olduğu şehirlerde Rus mevzilerini ortadan kaldırmak için kullanılabilecek.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeler, Stinger uçaksavar füzeler, radar sistemleri, İHA'lar ve Mi-17 helikopterler gibi gelişmiş silahları göndermeye devam edeceğini kaydetti. .