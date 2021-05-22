DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?
Ülkelerine bir yıl sonra dönebildiler
Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı
Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde
Altın Nedir? Altın Çeşitleri
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?
İngiltere hükümetinden 'izleme itirafı'
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 gözaltı
17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü
FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı
Malulen emekli olup çalışmak caiz mi? Emekliyken çalışmak haram mı?

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Ortak öncelikler konusunda müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.' ifadesini kullandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.05.2021 08:09:56
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ortak öncelikler konusunda müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile tam da zamanında konuşma fırsatı buldum. Ortak öncelikler konusunda NATO Müttefikimiz Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Yunanistan ile yapıcı görüşmelere desteğimizi dile getirdim. Demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarlarımız da dahil olmak üzere ABD ile Türkiye arasındaki iş birliğinin önemini görüştü.” ifadelerine yer verdi.

Price, Blinken'ın, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki müzakerelere ABD'nin desteğinin sürdüğünü ilettiğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

ozan

işte abd, tilkiyle plan yapıyor,kurtla yiyor,çobanla yas tutuyor.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş