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TIMETURK / DÜNYA / ABD'den Sırp lider Dodik'e yaptırım

ABD'den Sırp lider Dodik'e yaptırım

ABD yönetimi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'i yolsuzluk yaptığı ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

45 Dakika Önce
2022-01-05 20:37:08
ABD'den Sırp lider Dodik'e yaptırım

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Dodik ve kontrolündeki Alternativna Televizyonu'nu, yolsuzluk faaliyetlerine ve Bosna Hersek'in istikrarı ile toprak bütünlüğüne yönelik devam eden tehditlerine yanıt olarak yaptırım listesine eklediği kaydedildi.

Açıklamada, Dodik'in yolsuzlukları ve istikrarı bozan faaliyetlerinin Dayton Barış Anlaşması'ndan bu yana bölgedeki 26 yıllık ilerlemeye zarar verdiği belirtildi.

Dodik'in devlet yetkilerine el konulması çağrısında bulunarak ve paralel kurumların oluşmasını harekete geçirerek Bosna Hersek'te devlet kurumlarını zayıflattığına işaret edilen açıklamada, Sırp liderin resmi pozisyonunu ise rüşvet ve diğer yolsuzluk yöntemleriyle kişisel servetini artırmak için kullandığı aktarıldı. AA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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