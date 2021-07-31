ABD'den 'siber saldırı' açıklaması: ''Arkasında Rus internet korsanları var''

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kamu kurumlarına yönelik düzenlenen SolarWinds siber saldırılarının arkasında Rus internet korsanlarının olduğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, SolarWinds siber saldırılarının 7 Mayıs-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirildiği, söz konusu saldırılar kapsamında, ülke genelindeki 4 savcılıktaki personelin yüzde 80'inin e-posta hesaplarının, 27 savcılıktan ise en az bir çalışanın e-posta hesabının hedef alındığı belirtildi.

Savcılığa ait e-postalarda, gizlilik seviyesi yüksek bilgilerin bulunabileceği ifade ediliyor.

SOLARWİNDS SİBER SALDIRILARI

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 28 Mayıs'ta, Rusya merkezli SolarWinds adlı internet korsanlarının 150 kuruluşu hedefe aldığını açıklamıştı.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, söz konusu internet korsanlarının, hükümet kurumlarının yanı sıra düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

RUS İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ, SOLARWİNDS SALDIRISININ SORUMLULUĞUNU REDDETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı ve Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahale iddialarına karşılık, nisanda, Rusya'ya yönelik, diplomatların sınır dışı edilmeleri dahil çeşitli yaptırımlar açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.