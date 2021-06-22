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ABD'den ''Sezgin Baran Korkmaz'' açıklaması: İddianamenin detayları paylaşıldı
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ABD'den ''Sezgin Baran Korkmaz'' açıklaması: İddianamenin detayları paylaşıldı

ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı.

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22.06.2021 00:54:41
ABD'den ''Sezgin Baran Korkmaz'' açıklaması: İddianamenin detayları paylaşıldı

ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama suçlarından aranan ve geçen hafta Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Korkmaz, Türkiye ve Lüksemburg'da 133 milyon dolar kara para aklamakla suçlanarak, Washington'un, Korkmaz'ın ABD'ye iade edilmesini sağlamaya çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada, Korkmaz hakkındaki ayrıca elektronik dolandırıcılık ve adli kovuşturmayı engelleme suçlamalarına yer verildi.

Suçlu bulunması halinde Korkmaz'ın yalnızca kara para aklama suçundan en fazla 20 yıl, 10 kez suçlandığı elektronik dolandırıcılıktan ise her birine 20'şer yıl hapis cezası verileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Korkmaz'ın adli kovuşturmayı engelleme suçundan 5 yıl ceza alacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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