DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kriz büyüyor! Türkiye'yi AB'ye şikâyet ettiler
Cübbeli Ahmet'ten tepki çeken 'İmam Hatip Okulları açıklaması'
Rusya’da düşen uçaktaki tüm mürettebat hayatını kaybetti
Mine Kırıkkanat: Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var
Sağlık ocaklarında bebeklere korona (kovid-19) aşısı mı yapıldı? Tüyler ürperten iddia!
HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
KKTC'den Rum lider Anastasiadis'e ''resmi görüşme'' tepkisi
Rizespor'dan Emre Belözoğlu bombası!
Afganistan ile Pakistan arasında bayrak krizi
KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Alman Meclisi'nden 'Ülkücü Hareket' için flaş rapor
Samsun namaz vakitleri
Fransa'da halkın yarısından fazlası Tanrı'ya inanmıyor
Bayraktar DİHA'nın seri üretime geçeceği tarih belli oldu

TIMETURK / DÜNYA / ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar

 ABD hükümeti, Bir çok Rus üst düzey devlet yetkililerine karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor.

1 Saat Önce
2021-09-23 12:02:53
ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD Meclis Kuralları Komitesi, savunma bütçesinde, ABD yönetimine Rus bakanlar, önemli işadamları, tanınmış kişiler ve gazeteciler de dahil olmak üzere 35 Rus vatandaşına yaptırım uygulamayı düşünmesini tavsiye eden bir değişikliği kabul etti.

Belgeye göre ABD'li milletvekilleri, adı geçen Rus vatandaşlarının insan hakları ihlallerine karışmış olabileceğine inanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu kişilerden herhangi birinin "Küresel Magnitsky Yasası" kapsamında yaptırım uygulama kriterlerine uyup uymadığı konusunda ilgili ABD Kongresi komitelerine bir sonuç bildirmesi gerektiğini de vurguladı.
Listede Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Başbakan Mihail Mişustin, Merkez Seçim Komisyonu Ella Pamfilova, Yönetim Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kirienko, Tarım Bakanı Dmitry Patrushev ve Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yer alıyor.

Listede ayrıca Rusya Ulusal Muhafız Müdürü Viktor Zolotov, Federal Güvenlik Ajansı Direktörü Alexander Bortnikov, Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, St. Petersburg valisi Alexander Beglov ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yer alıyor.

Listede ayrıca işadamları Roman Abramovich, Alişer Usmanov, Oleg Deripaska, Gennady Timchenko, Gazprom CEO'su Alexey Miller, Rosneft CEO'su Igor Sechin, VTB CEO'su Andrey Kostin, VEB CEO'su Igor Shuvalov yer alıyor.

Listede ayrıca Russia Today Baş Editörü Margarita Simonyan, gazeteci Vladimir Solovyov ve Channel 1 CEO'su Konstantin Ernst de yer alıyor.

Bu arada Russia Today'ın genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Türkiye aleyhide Rusya'Da yapılan bütün yayınları organize ediyor. Sputnik medya grubu da tamamen Simonyan'ın kontrolünde bulunuyor. Ermeni asıllı Simonyan'ın ASALA üyesi olduğuna dair bulgular bulunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş