ABD’den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD hükümeti, Bir çok Rus üst düzey devlet yetkililerine karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor.

ABD Meclis Kuralları Komitesi, savunma bütçesinde, ABD yönetimine Rus bakanlar, önemli işadamları, tanınmış kişiler ve gazeteciler de dahil olmak üzere 35 Rus vatandaşına yaptırım uygulamayı düşünmesini tavsiye eden bir değişikliği kabul etti.



Belgeye göre ABD'li milletvekilleri, adı geçen Rus vatandaşlarının insan hakları ihlallerine karışmış olabileceğine inanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu kişilerden herhangi birinin "Küresel Magnitsky Yasası" kapsamında yaptırım uygulama kriterlerine uyup uymadığı konusunda ilgili ABD Kongresi komitelerine bir sonuç bildirmesi gerektiğini de vurguladı.

Listede Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Başbakan Mihail Mişustin, Merkez Seçim Komisyonu Ella Pamfilova, Yönetim Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kirienko, Tarım Bakanı Dmitry Patrushev ve Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yer alıyor.



Listede ayrıca Rusya Ulusal Muhafız Müdürü Viktor Zolotov, Federal Güvenlik Ajansı Direktörü Alexander Bortnikov, Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, St. Petersburg valisi Alexander Beglov ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yer alıyor.



Listede ayrıca işadamları Roman Abramovich, Alişer Usmanov, Oleg Deripaska, Gennady Timchenko, Gazprom CEO'su Alexey Miller, Rosneft CEO'su Igor Sechin, VTB CEO'su Andrey Kostin, VEB CEO'su Igor Shuvalov yer alıyor.



Listede ayrıca Russia Today Baş Editörü Margarita Simonyan, gazeteci Vladimir Solovyov ve Channel 1 CEO'su Konstantin Ernst de yer alıyor.



Bu arada Russia Today'ın genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Türkiye aleyhide Rusya'Da yapılan bütün yayınları organize ediyor. Sputnik medya grubu da tamamen Simonyan'ın kontrolünde bulunuyor. Ermeni asıllı Simonyan'ın ASALA üyesi olduğuna dair bulgular bulunuyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.