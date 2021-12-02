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TIMETURK / DÜNYA / ABD’den Rusya’ya tehdit gibi uyarı… ‘2014’teki gibi yapmayın!

ABD’den Rusya’ya tehdit gibi uyarı… ‘2014’teki gibi yapmayın!

Beyaz Saray Sözcüsü Jan Psaki basın toplantısında Rusya’nın 2014’te davrandığı gibi davranmaması konusunda uyarıldığını bildirdi.

8 Dakika Önce
2021-12-02 20:49:45
ABD’den Rusya’ya tehdit gibi uyarı… ‘2014’teki gibi yapmayın!

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde son günlerde Ukrayna konusunda artan ABD-Rusya gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Psaki, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik "agresif" adımlarını yakından takip ettiklerini ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a Ukrayna konusundaki tüm endişelerini açık bir şekilde dile getirdiğini söyledi. Türk Telekom Reklamı

ABD'nin Rusya karşısında elinde yaptırımlardan fazla bir seçeneğinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Psaki, Ukrayna'ya yaptıkları askeri yardımı artırdıklarını kaydederek, "Eğer Ruslar 2014'te (Kırım'ın ilhakı sürecinde) olduğu gibi hareket ederlerse elimizde pek çok seçenek olduğunu Ruslara doğrudan ilettik." yorumunu yaptı. Sözcü, ellerindeki seçeneklerin neler olduğu konusunu detaylandırmayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Stockholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede, Moskova'nın, Ukrayna sınırında askeri gerilimi tırmandırması durumunda ağır bir bedel ödeyeceği şeklinde açıklama yapmıştı.

Belarus yönetimine yeni yaptırımlar

Öte yandan Psaki, Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko yönetimini hedef alan yeni yaptırımlar getirdiklerini kaydederek, son yaptırımların 5. yaptırım dalgası olduğunu hatırlattı.

Lukaşenko yönetimini demokrasi ve insan haklarını baskılamak ve "Avrupa Birliğine (AB) insan kaçakçılığını organize etmekle" suçlayan Psaki, AB ile koordinasyon halinde gerektiğinde yeni yaptırımlr getireceklerini de sözlerine ekledi.

ABD yönetimi, Belarus yönetimi ile ilişkili 12 kuruluş ve 20 yetkiliyi bugün yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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