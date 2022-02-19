ABD'den Rusya'ya 'eşi görülmemiş bedel' tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ukrayna'yla ilgili durumun tırmanması halinde, ABD'nin müttefikleriyle Moskova'ya 'büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel' ödeteceği tehdidinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna krizinde diplomasi fırsatlarını azalttığını öne süren Harris, "Rusya müzakerelere hazır olduğunu iddia etmeye devam ederken, aynı zamanda diplomasi yollarını daraltıyor, eylemleri sözleriyle uyuşmuyor. Açık konuşayım. Kesin olarak söyleyebilirim ki Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, Moskova'ya, ABD ve ortaklarımız 'büyük ve eşi görülmemiş' bir ekonomik bedel ödetecekler" ifadelerini kullandı.

Harris, Ukrayna çevresindeki gerilimlerin artması durumunda ekonomik maliyetin Rusya'nın kilit endüstrilerini ve finans kurumlarını engelleme hedefiyle uygulanacağını ekledi:

"Hızlı, sert ve birleşik olacak ekonomik önlemleri birlikte hazırladık... Geniş kapsamlı mali yaptırımlar ve ihracat kontrolleri uygulayacağız. Rusya'nın finans kurumlarını ve kilit sektörlerini hedef alacağız. Bu nedensiz istilaya ortak olanları, yardım edenleri ve onu teşvik edenleri hedef alacağız."

"Ekonomik tedbirlerle de durmayacağız. Doğu kanadındaki NATO müttefiklerimizi daha da güçlendireceğiz" diyen Harris, ABD kuvvetlerinin Ukrayna'da savaşmayacaklarını yineleyerek, ancak ülkesinin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" dile getirdi.

Harris, milletlerin kendi ittifaklarını seçme hakkına sahip olduklarını anlatarak sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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